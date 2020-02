La provincia de La Pampa levantó la prohibición para comercializar agroquímicos

La Subsecretaría de Ambiente de la provincia de La Pampa declaró el cese a la prohibición de comercializar agroquímicos –dispuesto el pasado 28 de enero– al considerar que ahora están dadas las condiciones para cumplir con las exigencias dispuestas por la Ley 27.279 en lo que respecta al tratamiento de envases vacíos de agroquímicos.

La Subsecretaría de Ambiente, por medio de la disposición 55/20, procedió a dejar “sin efecto la operatividad del artículo 10 de la Ley 27.279 (sic)”, lo que implica, según establece el propio texto de la norma, que se levantó la prohibición de comercialización de agroquímicos establecida a fines del mes pasado.

Las autoridades de la Subsecretaría de Ambiente, por medio de un comunicado, indicaron que realizarán “el monitoreo y control sobre el funcionamiento del sistema de gestión integral (de envases vacíos) y requerirá que se mantenga la campaña itinerante de recolección de envases hasta tanto se retiren la totalidad de los mismos o se encuentren en los correspondientes Centros de Acopios Transitorio (CAT)”.

“El Plan de Gestión proponía un modelo de manejo que incluía entre varios requisitos la construcción de CAT que garanticen la estadía ocasional de los envases en el lapso comprendido hasta su disposición final segura. A la fecha del vencimiento del plazo para la puesta en marcha del sistema (28 de enero de 2020), la Subsecretaría de Ambiente constató que los CAT no estaban terminados. Este sistema de gestión necesita de los CAT, sin ellos no hay sistema y sin sistema no hay manejo adecuado de los residuos peligrosos que genera la actividad agropecuaria”, señaló el comunicado.

“Ese hecho fue la causa de la prohibición que tuvo como fin de evitar que proliferen los residuos de envases susceptibles de dañar la salud de las personas por no existir un sistema apto que los contenga. Es por ello que el acto que formalizó la prohibición intimó a la Fundación Campo Limpio para que implemente campañas itinerantes de recolección de envases con el objetivo de asegurar la finalidad que la prohibición vino a resguardar”, añadió.

La Fundación Campo Limpio, integrada por empresas que conforman la Cámara de Sanidad Agropecuaria y Fertilizantes (Casafe) y la Cámara de la Industria de Fertilizantes y Agroquímicos (Ciafa), es la encargada de diseñar en cada provincia el sistema gestión de envases vacíos por implementar.

Las provincias –de acuerdo a la legislación vigente– no tienen un plazo asignado para la aprobación de la propuesta de la Fundación Campo Limpio. Sin embargo, una vez aprobado el plan de gestión de envases, el decreto reglamentario de la Ley 27.279 establece un plazo máximo de 270 días corridos para implementar el programa de gestión de envases vacíos. En el caso de La Pampa, el plazo de 270 días había vencido el martes 28 de enero de 2020.