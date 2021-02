La patria que queremos: Un nuevejuliense agradecido por el gesto y acción de dos Policías de Suipacha

“En estos días que corren hemos visto noticias durísimas que no tienen explicación y justificación”, publico en su cuenta de Facebook Maximiliano Haga, vecino de la ciudad de Suipacha, y agrego “también hay que contar las buenas, hace aproximadamente dos horas- por el viernes 12- se acercan estos dos chicos policías de LA MONTADA y herradores ( LUIS BARBERO Lite Barbero de Lincoln y JUAN MURUAGA de Bragado) a nuestro lugar de trabajo La Bragadense SA ruta 5 Suipacha, que habían encontrado un maletín con documentación, cheque y dinero a la orilla de la ruta5 cerca de Lujan a nombre de Luis Alberto Martinez propietario de un transporte de camiones de 9 de julio, inmediatamente me contacte con mis compañeros de la Bragadense de 9 de Julio quienes me pasan el número de teléfono de Martinez, pudimos comunicarnos y dialogar con el propietario del maletín para coordinar el encuentro en Alberti .

Ya el dueño tiene sus pertenencias gracias al gran gesto de Luis y Juan que hicieron nada más y nada menos que lo que hay que hacer.

Orgullo, respeto y admiración por ustedes Luis y Juan, tremendo gesto paisanos, que Dios le devuelva el doble por tan enorme gesto, eso demuestra lo buenas personas que son. Sigue existiendo gente buena en nuestra querida ARGENTINA”, expreso Maximiliano.

Por su parte, Luis Martinez un reconocido vecino de 9 de Julio quien fue el director del equipo de ciclismo “Transporte El Sol”, también hizo público su agradecimiento en la red de la F, “quiero compartir con ustedes una honorable situación que me ocurrió hoy a la tarde; por cuestiones laborales estaba en Luján y estos dos policías de la montada Juan Muruaga y Lite Barbero, encontraron mi portafolio con mi documentación completa y dinero.

Buscaron la forma de contactarme y alcanzármelo hasta la localidad de Alberti. Quiero agradecerles de todo corazón, cerro el nuevejuliense por la acción de los uniformados de la policía bonaerense.

Colaboración Jorge Oscar Larsala