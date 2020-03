Funcionarios Municipales y de los CAPS se capacitaron en todo lo relacionado a coronavirus

Este mediodía se llevó a cabo en el Palacio Municipal una capacitación a cargo del Dr. Fernando Mozún -médico clínico e infectólogo- destinada a líderes de equipos de trabajo (en este caso funcionarios municipales), sobre los hábitos que deben tomar en cuenta quienes están en constante contacto con los vecinos.

En este sentido, el Dr. Mozun remarcó que esta capacitación también se lleva a cabo en los CAPS urbanos y rurales para que la gente que tiene el primer contacto con pacientes o potenciales infectados sepan cómo cuidarse y cuidar a los demás, tanto en el ámbito de la Salud, como en nuestras casas, en una oficina o en el ámbito rural.

“La prevención primaria y secundaria (no exponerse a las personas infectadas y cumplir con el aislamiento) como estrategia a futuro y sabiendo que esto va a durar un tiempo, consiste en que no se enferme el personal de salud, por eso insistimos en la docencia y el aprendizaje de los elementos de protección personal, como las máscaras, barbijos y guantes o los momentos en que se requieren o no su uso, porque a veces puede ser contraproducente. La idea es transmitir estos conceptos, para que suframos el menor impacto posible”, subrayo el profesional médico.

Entre las recomendaciones, que alcanzan por supuesto al personal de seguridad, el profesional destacó que “en las oficinas, lo primordial es que las personas enfermas o en riesgo no deben ir trabajar, lo segundo es mantener la distancia entre trabajadores y en tercer lugar, después de manipular los elementos higienizarse las manos con alcohol en gel”.

Consultado por trabajadores rurales involucrados en la cosecha de cereales y oleaginosas y que tienen sus campamentos, en especial como en estos días, Mozun puso énfasis la ventilación de casillas, y limpiar con alcohol en gel o en partes de agua y alcohol para mantener limpio el lugar.

También informo que días atrás una capacitación idéntica a la brindada a funcionarios, fue recibida por personal de Policía, hombres y mujeres también expuestos y que debemos de cuidar, sostuvo