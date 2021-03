French: Matan y faenan una yegua de raza Criolla valuada en 95 mil pesos

Un hecho de abigeato se conoció el pasado sábado 13 en Patrulla Rural 9 de Julio por parte del productor agropecuario Santiago Oldani, quien radico la denuncia sobre la faena clandestina de un yeguarizo de la raza Criolla, en un chacra de 40 has. pegada a la localidad de French, en el partido de 9 de Julio.

En dialogo con la emisora FM 102.7 Radio Amanecer el denunciante explico que «el día sábado al recorrer observo que no veo la yegua entre los demás yeguarizos, recorro y me doy cuenta que el alambrado perimetral que da contra unos terrenos fiscales del pueblo, me percato que estaba cortado y echado, y tras cruzar dicho cerco, pensando que se había ido por ese lugar, entre unos árboles de tamariscos percibo un olor bárbaro y encuentro parte del animal faenado (cabeza, la cadera, una pata, paleta y la clinera de la yegua), además se encontraron restos de haber hecho fuego y utilizaron una antorcha, por lo que se hizo la denuncia y aseguro “no daré un paso al costado para saber quien cometió esto”. También agradeció al personal de Patrulla Rural por la atención.

Se trata de una yegua de 17 años y que precisamente este viernes 19 un comprador venia a buscarla y que se había pactado en un valor de $95.000.

El productor evaluó que es llamativo en la forma en que como trabajaron (es un animal que pesaba unos 500 kilos) además se ampararon en el terraplén del canal que pasa por el campo, dijo. También manifestó que en la zona es atípico que faenen un caballo, nunca me paso esto, y agrego este tipo de carne solo se puede usar como embutido o como carne picada para hamburguesas.