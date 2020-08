“El Intendente Barroso debe hacerse cargo por la grave situación del basural y las promesas de campaña incumplidas”

Desde este espacio apoyamos todas las iniciativas que tengan que ver con mejorar la vida de nuestros vecinos, y principalmente en una materia tan postergada como la conservación del medio ambiente.

Vemos con profunda preocupación como desde la gestión del Intendente Barroso, y su bloque de concejales, se intenta confundir a la población respecto de la real situación, fáctica y judicial, del Monte Gobierno, y la imposibilidad de una opción concreta para una futura erradicación del basural.

OPORTUNIDAD DESPERDICIADA

Por impericia del Ejecutivo, se desperdició una gran oportunidad, con la frustrada obtención del predio de 17 hectáreas ubicado a 7 Km del casco urbano (que contaba con prefactibilidad otorgada por el organismo de fiscalización competente), lo que hubiese sido un paso fundamental para la erradicación del basural, y ello ocurrió por el accionar infantil de sus funcionarios en “el proceso de adquisición”, para el cual contó con el apoyo unánime de la oposición (sesión extraordinaria y especial convocada para tal fin).

MENTIRAS DE CAMPAÑA

En el recordado debate realizado en el Teatro Rossini, el entonces candidato a la reelección, Mariano Barroso, como gran cierre en el debate de candidatos, anunció un fallo favorable de la Cámara Civil y Comercial de Mercedes, que habilitaba el uso del Monte Gobierno por parte del municipio para la erradicación definitiva del basural y la iniciación del futuro relleno sanitario, cuando es de público

conocimiento que aun en la actualidad no tenemos sentencia definitiva que otorgue seguridad jurídica en ese sentido. Por lo que, a la originaria impericia, sumo una ‘no ingenua’ información parcializada sobre las consecuencias del fallo (lo que en criollo conocemos como una sutil mentira de campaña). Lo cierto e indiscutible, es que a un año de este anuncio, la realidad demuestra lo contrario.

VICTIMIZACIÒN

Lo más grave es que, a la original impericia en el manejo de la problemática y posterior manipulación infiel de la información sobre la evolución del tema, ahora, desde el oficialismo, se apela a una victimización, y más aún a una incoherente postura.

En este sentido las manifestaciones vertidas en medios locales por parte del Presidente del Bloque de Juntos por el Cambio con fecha 21/08/2020, tituladas “Solicitan a la Provincia apurar las definiciones sobre la situación del Monte de Gobierno”, amén de cambiar el eje (estrictamente local ) por donde pasa la cuestión, resulta a todas luces desafortunada; siendo una conducta, por un lado DE MALA FE, atento no depender del Ejecutivo provincial, y por otro ANTIRREPUBLICANA y peligrosa ya que los poderes del Estado son independientes entre sí.

Respetar la división de poderes es un ejercicio que requiere del ejemplo por parte de quienes tenemos mayor exposición pública. Siendo este, un claro ejemplo más, del doble estándar de republicanismo de Cambiemos.

HACERSE CARGO DESDE LA GESTIÓN ACTUAL

No hacerse cargo y recurrir a la victimización constante como modelo de gestión municipal, responsabilizando de la propia ineficiencia del Ejecutivo, a la Provincia, Nación o a gestiones anteriores es algo que los nuevejulienses ya vivimos en el pasado. La falta de progreso local en varios ámbitos es testigo de ello, donde para evitar dar cuentas de la ineficaz administración de lo público, se recurría a esta

incorrecta metodología de hacer política.

Nuestros convecinos, no solo necesitan que se le de una solución definitiva a la actual situación del basural, sino que también no se les mienta en épocas electorales con promesas de campaña que nunca se cumplen. La falta de erradicación del basural es un claro ejemplo.

Queremos lo mejor para Nueve de Julio y bregamos hoy como oposición o mañana gobierno, por políticas de Estado impostergables más allá del color político, nuestro camino es y será la honestidad y el trabajo.