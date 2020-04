El Colegio de Abogados del Departamento Judicial Mercedes, pide se restablezca el Servicio de Justicia

El presidente del Colegio de Abogados del Departamento Judicial de Mercedes, Dr. Mateo Laborde, grabó un comunicado dirigido a los matriculados.

En el mismo, expone la postura de la institución ante la situación actual, por el COVID-19, que impide el normal funcionamiento de la Justicia.

El Dr. Laborde contó en detalle cuáles fueron los pedidos que se hicieron para restablecer el sistema.

El comunicado del Colegio de Abogados

Como ustedes saben, el principal objetivo en el que trabajamos siempre, y desde el principio de la pandemia, es el de restablecer el servicio; volver a trabajar, terminar con el asueto y la suspensión de plazos, salir del sistema de turnos y de presentaciones de urgencia, y ampliarlo a todo el servicio en la medida de lo posible.

Por supuesto, en ningún momento hemos planteado violar lo que marcan los DNU del Gobierno Nacional y Provincial. Insistimos en respetar el aislamiento a rajatabla, pero sí, valernos de lo que hemos trabajado durante tantos años que es el expediente electrónico. Lamentablemente hasta fin del mes pasado, y hasta el comienzo de esta pandemia, todas las personas que trabajan en el Poder Judicial no tenían permitido trabajar en forma remota, entonces, para que el servicio se pueda restablecer hay que llevar adelante esta nueva tarea de forma segura, respetando así todos los protocolos de sanidad.

Ese era el camino en el que entendíamos que iba la mesa de la crisis abierta por la Corte que integro y todos los demás cuerpos que integran el Poder Judicial. A nuestro entender, esto se vio interrumpido con la resolución 18/2020 de la Presidencia de la Suprema Corte que estableció dos cuestiones que nos parece que desdibujan los intereses que teníamos.

La primera era que hasta ese momento había muchos jueces que no habían hecho uso del teletrabajo, cuando nosotros entendíamos que esta es la única manera en la que nosotros vamos a poder dar el servicio en el futuro, creíamos a todos más comprometidos. Y por otro lado, frente a eso, la Corte de la Provincia respondía resolviendo pedirles a los jueces que hicieran lo posible para adaptarse. Esa no era la intención ni el ímpetu que pedíamos desde el Colegio, no eran los objetivos que entendimos todos y que estábamos siguiendo, ni el énfasis que le estábamos poniendo para llegar a esos objetivos.

Posiblemente la realidad desde los distintos sectores se vea diferente, pero nosotros somos 65 mil familias en la provincia de Buenos Aires que en su mayoría son Monotributistas categorías C o D y que no están cobrando un peso desde el principio de la pandemia, hoy no estamos pudiendo atender las necesidades de su familia y lo mismo pasa con las personas que tenemos de clientes que nos hacen llegar sus pedidos y nosotros no le podemos dar respuesta porque los expedientes están parados.

Por eso, el lunes 13, hemos solicitado a la Suprema Corte un plan concreto y determinado, un proyecto público y transparente de hacia dónde vamos, en qué momento se van a poner en funcionamiento otra vez los Tribunales dentro de lo que el marco tecnológico lo permita, pero, por supuesto, saliendo de las urgencias y con liberación de los plazos. Le hemos pedido también que requiera de cada Juez un plan de contingencia, sabemos que en nuestro Departamento Judicial muchos jueces están trabajando normalmente y están haciendo un gran esfuerzo; los reconocemos, los acompañamos y trabajamos con ellos, pero necesitamos que el compromiso sea de todos, incluido también los empleados que entendemos que tienen que poner le hombro.

Todos tenemos que salir de la zona de confort en este momento y aportar para dar respuesta a nuestro servicio de Justicia. Ese es el objetivo, eso es lo que hemos planteado nosotros, hemos entendido que este es el camino, que es la resolución de la Corte, porque es quien tiene las herramientas para transformar de semejante manera todos los elementos que hay que componer para rearmar el servicio de Justicia. Esperamos que sea muy pronto, esperamos las resoluciones para estos días y ojalá esa respuesta sea positiva.

Con respecto al Colegio de Abogados del Departamento Judicial de Mercedes, como ustedes saben, desde el principio de la pandemia, hemos cerrado las sedes, pero estamos trabajando en forma remota todos sus empleados a través del sistema de gestión creado a través de las normas ISO 9001. Estamos a disposición, todos, para responder sus inquietudes. Los estamos acompañando.

Dr. Mateo Laborde