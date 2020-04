Durante la cuarentena aumento un 50% el consumo de carne, verduras y yerba

Durante la cuarentena, que lleva ya más de tres semanas, se produjo un cambio notable en los gastos de consumo de los argentinos que por el lado de los productos alimenticios privilegió la carne vacuna y en particular tres cortes: el asado, churrasco y milanesas, con un aumento global del 60 por ciento.

Con un repunte extraordinario en la compra de productos de limpieza e higiene personal, cuyo crecimiento experimentó un 50 por ciento y yerba y frutas y verduras frescas que crecieron un 40 por ciento. Hubo un fuerte descenso en la compra de cerveza, bebidas gaseosas y snacks con una baja promedio del 60 por ciento.

El trabajo, realizado mediante entrevistas a más de 3.000 personas, promedió un crecimiento de 50 por ciento en las compras de los productos mencionados.

Se trata de una nueva Encuesta Mensual de Consumo (E.M.C.), realizada por la organización no gubernamental Defendamos Buenos Aires con la asistencia del Estudio Miglino y Abogados.

«Después de varios días de descanso y de reflexión la gente tuvo tiempo de pensar, por primera vez en mucho tiempo. Con el bombardeo televisivo acotado por la pandemia y el alejamiento del macrismo que entre otras cosas imponía nada menos que cuatro elecciones en un año, los argentinos se dieron cuenta de que la carne no estaba tan cara y volvieron al asado, al churrasco de cuadril y paleta, a las frutas y a las verduras frescas que en la mayoría de los establecimientos mantuvieron su valor, al mate y por supuesto a la limpieza del hogar y la higiene personal, lo que se tradujo en aumentos promedio del consumo de esos artículos en torno al 50 por ciento, lo que volvió las cosas a los mejores momentos del año 2012′, dijo Javier Miglino, Director de Defendamos Buenos Aires.

Baja el consumo de cerveza, gaseosas y snacks. «Con la cuarentena instalada ya no es sencillo ir a comprar una cerveza o una gaseosa o los consabidos snacks de papas fritas, chizitos y otras 1.000 opciones.

El dinero ahorrado en esos artículos se destinó a la compra de carne y de productos de limpieza como los líquidos para limpiar pisos que además son bactericidas, trapos de piso, trapos de rejilla, detergentes y jabones líquidos cuyo consumo trepó hasta un 60 por ciento’, dijo Miglino.

Más de 3.000 entrevistas. «Defendamos Buenos Aires no descansa en cuarentena y por eso sus 1.900 colaboradores tuvieron la oportunidad de entrevistar a los comerciantes y a los consumidores. Una premisa básica es que los precios se mantuvieron y eso ayudó mucho al repunte del consumo. Otra situación que ayudó fue que si bien los ingresos se mantuvieron en la mayoría de los casos o bien se apeló a ahorros que habían quedado para otras situaciones, los gastos disminuyeron notablemente porque no hizo falta tomar el colectivo, subte o taxi habitual. Ya no se gastó para la comida en el trabajo y la familia pudo recuperar la tranquilidad que tenía hace unos cuantos años.

Por eso el asado al aire libre en lugar de usar el gas, ayudó a recuperar esa comida inventada en Argentina.

Nuestros colaboradores nos comentan que la mayoría de la gente tuvo problemas con el sueño y la ansiedad los primeros días pero desde hace una semana, casi todos los afectados por la cuarentena duermen tranquilos, las rondas de mates se multiplican y la limpieza del hogar se hace en forma más periódica como el acto de lavarse las manos», dijo Miglino.

Ayuda el contexto mundial. «El viernes el presidente Alberto Fernández dio un mensaje simple y atractivo que no pasó inadvertido por los canales de televisión abierta y de cable. Sin contar los millones de argentinos que vieron a Fernández por Twitter, Facebook e Instagram; la TV tocó un pico de 51 puntos, récord absoluto para un político.

Para dar una idea del alcance, la última vez que se tocó la cota de los 50 puntos, 52 por entonces, fue la Final del Mundial de Brasil 2014, con el enfrentamiento entre Argentina y Alemania», dijo Miglino.

La gente ve lo que pasa en Europa y EEUU y entiende que lo mejor es esperar en casa. «El Presidente lo señalaba y Defendamos Buenos Aires lo publica a diario. Con datos de la Organización Mundial de la Salud (O.M.S.), EEUU con más de 20 mil fallecidos acaba de convertirse en el país con más muertos en el mundo por la pandemia del coronavirus.

Lo siguen Italia y España cada uno con más de 18.000 y 16.000 muertos, respectivamente.

Siguen Francia con más de 10 mil e Inglaterra llegando a las 10.000 bajas; es decir cifras de guerra. Mientras tanto la República Argentina con 40 infectados por millón de habitantes y poco más de 80 muertos se convierte en uno de los cinco países más sólidos del planeta frente a la catástrofe. Y lo está haciendo como una gran familia, todos cuidando de todos; lo que ha puesto a la gente del lado de la salud y de la vida, en un completo respaldo a la decisión presidencial de la cuarentena social obligatoria’, concluyó Miglino.

Provincias que participaron del estudio. Capital Federal, San Isidro, Lomas de Zamora, San Martín, Morón (Provincia de Buenos Aires), San Fernando del Valle de Catamarca (Catamarca), Resistencia (Chaco), Rawson y Trelew (Chubut), Córdoba y Carlos Paz (Córdoba), Corrientes, Goya y Paso de los Libres (Corrientes), Paraná, Federación, Gualeguaychú (Entre Ríos), Formosa, Pirané, Clorinda (Formosa), San Salvador de Jujuy (Jujuy), Santa Rosa y Gral. Pico (La Pampa), La Rioja: La Rioja, Mendoza: Mendoza, Posadas, Apóstoles y El Dorado; Misiones, Neuquén, Provincia de Neuquén, Viedma, Río Negro; Salta, Salta; San Juan, San Juan; San Luis, San Luis; Río Gallegos, Santa Cruz, Rosario y Santa Fé, Santa Fé; Santiago del Estero: Santiago del Estero, Ushuahía, Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur; San Miguel de Tucumán, Tucumán.