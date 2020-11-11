Convenio OIT: Diputados tratan proyecto ley de eliminación de violencia y acoso en el trabajo
En una nueva sesión de la HCDN los diputados tratan un amplio orden del dia que se copian a continuación y se pueden escuchar en la sesión en vivo que se retransmite via youtube.
1. 50-S-20 y otros. DE LEY. CONVENIO SOBRE LA ELIMINACIÓN DE LA VIOLENCIA Y EL ACOSO EN EL MUNDO DEL TRABAJO – CONVENIO 190-, ADOPTADO POR LA CONFEDERACION GENERAL DE LA ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL TRABAJO, SUSCRIPTO EN LA CIUDAD DE GINEBRA -CONFEDERACION SUIZA-, EL 21 DE JUNIO DE 2019. APROBACION. ORDEN DEL DÍA 92.
2. 59-S-20. DE LEY. CÓDIGO CIVIL Y COMERCIAL DE LA NACIÓN. MODIFICACIÓN SOBRE PRESCRIPCIÓN. ORDEN DEL DÍA 95.
3. 45-S-19. DE LEY. LEY 11.723, DE PROPIEDAD INTELECTUAL. MODIFICACION SOBRE EXIMICIÓN DEL PAGO DE DERECHO DE AUTOR PARA PERSONAS CIEGAS U OTRAS CAPACIDADES SENSORIALES QUE IMPIDAN ACCEDER A LA OBRA. ORDEN DEL DÍA 126.
4. 74-S-20. DE LEY. ACUERDO ENTRE LA REPÚBLICA ARGENTINA Y LA REPÚBLICA POPULAR DE CHINA SOBRE EL ESTABLECIMIENTO DE UN CENTRO CULTURAL CHINO EN LA ARGENTINA, SUSCRITO EN LA CIUDAD DE BEIJING –REPÚBLICA POPULAR CHINA–, EL 17 DE MAYO DE 2017. APROBACIÓN. ORDEN DEL DÍA 139.
5. 75-S-20. DE LEY. CONVENIO DE COPRODUCCIÓN CINEMATOGRÁFICA ENTRE LA REPÚBLICA ARGENTINA Y EL ESTADO DE ISRAEL SUSCRITO EN LA CIUDAD DE JERUSALÉN – ESTADO DE ISRAEL–, EL 28 DE ABRIL DE 2014. APROBACIÓN. ORDEN DEL DÍA 140.
6. 5308-D-19. DE LEY. REPARACION DE LEGAJOS LABORALES DE LOS TRABAJADORES Y DE LAS TRABAJADORAS DEL SECTOR PRIVADO CON LA INSCRIPCION DE LA CONDICIÓN DETENIDODESAPARECIDO. ORDEN DEL DÍA 221.
7. 2796-D-20. DE LEY. CÓDIGO CIVIL Y COMERCIAL DE LA NACIÓN. MODIFICACIÓN DEL ARTÍCULO 169.
ORDEN DEL DÍA 180.
8. 520-D-20. DE LEY. LEY 23.928, DE CONVERTIBILIDAD. MODIFICACIÓN SOBRE EXCEPCIÓN A LA PROHIBICIÓN DE INDEXACIÓN A LAS OBLIGACIONES ALIMENTARIAS. ORDEN DEL DÍA 179.
9. 5278-D-2019 y otros. DE LEY. ACREDITACIÓN INMEDIATA – INCENTIVO UTILIZACIÓN DÉBITO EN EMERGENCIA SANITARIA COVID 19. ORDEN DEL DÍA 234.
10. 2440-D-20. DE LEY. CREACIÓN DEL PROGRAMA INTEGRAL DE ACOMPAÑAMIENTO A LAS TRAYECTORIAS ESCOLARES POST A.S.P.O. ORDEN DEL DÍA 235.
11. 87-S-20. DE LEY. CAPITALES ALTERNAS DEL PROGRAMA GABINETE FEDERAL.
12. 94-S-20. DE LEY. ACUERDO DE SEDE CON EL COMITÉ INTERGUBERNAMENTAL DE LA HIDROVÍA PARAGUAY- PARANÁ. ORDEN DEL DÍA 247.
13. 84-S-20. DE LEY. PROGRAMA NACIONAL DE CONCIENTIZACIÓN
DEL GROOMING O CIBERACOSO CONTRA NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES.
14. 85-S-20. DE LEY. INCORPORACIÓN DE CONCEPTOS DE CIBERDELITOS, CIBERACOSO O ACOSO VIRTUAL COMO CONTENIDO CURRICULAR EN LA LEY DE EDUCACIÓN NACIONAL.
15. 97-S-20. DE LEY. CODIGO CIVIL Y COMERCIAL DE LA NACIÓN.
MODIFICACIÓN DE LOS ARTÍCULOS 2386, 2457, 2458 Y 2459, SOBRE
DONACIONES INOFICIOSAS. ORDEN DEL DÍA 228.
16. 99-S-20. DE LEY.APROBACIÓN DEL PROTOCOLO DE 1997 QUE
ENMIENDA EL CONVENIO INTERNACIONAL PARA PREVENIR LA
CONTAMINACIÓN POR LOS BUQUES, 1973, MODIFICADO POR EL
PROTOCOLO DE 1978, ADOPTADO EN LA CIUDAD DE LONDRES,
REINO UNIDO DE GRAN BRETAÑA E IRLANDA DEL NORTE, EL 26
DE SEPTIEMBRE DE 1997. ORDEN DEL DÍA 248.
17. 94-S-18. DE LEY. APROBACIÓN DEL ACUERDO DE COOPERACIÓN
TÉCNICA ENTRE LA REPÚBLICA ARGENTINA Y LA REPÚBLICA
DE KENIA, CELEBRADO EN LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS
AIRES EL 14 DE MARZO DE 2017. ORDEN DEL DÍA 246.
18. 2518-D-20. DE LEY. INCORPORACIÓN DE PRESTACIONES
ASOCIADAS AL ABORDAJE INTEGRAL DE VIOLENCIA DEGÉNERO AL PROGRAMA MÉDICO OBLIGATORIO (PMO).
19. 4221-D-20. DE LEY. DÍA NACIONAL DEL SÍNDROME DE DRAVET. INSTITUCIÓN AL 23 DE JUNIO DE CADA AÑO, Y OTRAS CUESTIONES CONEXAS. ORDEN DEL DÍA 90.
20. 2029-D-20 y otros. DE LEY AÑO DEL GENERAL MARTÍN MIGUEL DE GÜEMES. INSTITUCIÓN AL AÑO 2021 Y OTRAS CUESTIONES CONEXAS. ORDEN DEL DÍA 98.
21. 2968-D-20. DE LEY. DÍA Y SEMANA NACIONAL DEL ÁRBOL. INSTITUCIÓN AL DÍA Y SEMANA DEL 29 DE AGOSTO DE CADA AÑO Y OTRAS CUESTIONES CONEXAS. ORDEN DEL DÍA 99.
22. 3463-D-20. DE LEY DÍA NACIONAL DE DESAGRAVIO AL PUEBLO TUCUMANO POR EL CIERRE MASIVO DE INGENIOS AZUCAREROS PERGEÑADO POR LA DICTADURA MILITAR DE 1966. INSTITUCIÓN AL DÍA 22 DE AGOSTO DE CADA AÑO Y OTRAS CUESTIONES CONEXAS. ORDEN DEL DÍA 100.
23. 1811-D-19. DE LEY. ESPECIE AGUARÁ GUAZÚ (CHRYSOCYON
BRACHYURUS). DECLARACIÓN COMO MONUMENTO NATURAL EN LOS TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 8º DE LA LEY Nº 22.351 Y OTRAS CUESTIONES CONEXAS. ORDEN DEL DÍA 208.
24. 3672-D-20. DE LEY. DÍA DEL/LA ELECTRODEPENDIENTE POR CUESTIONES DE SALUD. INSTITUCIÓN AL 17 DE MAYO DE CADA AÑO. ORDEN DEL DÍA 230.
25. 3814-D-20. DE LEY. DÍA NACIONAL DEL PISTERO SOCORRISTA. INSTITUCION AL 27 DE JULIO DE CADA AÑO. ORDEN DEL DÍA 231.
26. 5094-D-20. DE LEY. DÍA NACIONAL DEL DERECHO AL ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. INSTITUCIÓN AL 28 DE SEPTIEMBRE DE CADA AÑO. ORDEN DEL DÍA 232.
Deja un comentario