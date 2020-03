Afapdi se embarca en un desafiante proyecto para sus integrantes

La Asociación de Familiares y Amigos de Personas Discapacitadas AFAPDI dio a conocer novedades, para este año con su oferta de talleres, ampliando así la posibilidad de crecimiento a las personas con discapacidad que comenzará esta semana; y donde los familiares interesados pueden acercarse de 15 a 19 hs a la sede de AFAPDI en calle Frondizi (ex Entre Ríos) Nº 1189.

En nombre de la Comisión de AFAPDi, Marta Giussani de Pieroni informo en conferencia de prensa, que la entidad para este creo la figura del coordinador. La Comisión Directiva se ocupa del manejo de la institución y el Coordinador se encarga de organizar la tarea de los espacios y del trabajo de los docentes, agregó Marta Giussani.

Desafió para este año

En cuanto a la nueva área en Afapdi, se trata de la Lic. en Psicología Florencia Pieroni, quien detallo que «esto parte de las inquietudes que me hizo llegar la Comisión y de lo que comentaban los chicos que son los usuarios de los espacios».

Según Pieroni uno de los problemas que tienen las personas con discapacidad es desempeñarse de manera autónoma, en la búsqueda de «una vida más independiente».«En base se trabaja sobre un proyecto para este año, pensando en darles herramientas para que las personas con discapacidad tengan una vida autónoma», agregó Pieroni. Además de darles las herramientas se requiere del apoyo de las familias y de la comunidad.

Talleres

En base a la oferta existente, se incorporan los Talleres de Cocina; Taller de Habilidades Necesarias; Manejo de Dinero; Lecto-escritura. «Está pensado para que puedan ir al cajero, hacer compras, y otras situaciones cotidianas», explicó la Coordinadora.

AFAPDi cuenta con otros espacios recreativos como Teatro y Ritmo, Se reformula el espacio de Computación, para dar a conocer a la comunidad a través de You Tube y redes sociales (Instagram) y que la comunidad pueda conocer.

«Hay que trabajar para que desmitificar a las personas con discapacidad. Muchas veces sabemos lo que no pueden hacer y no lo que pueden hacer», consideró.

Además se suma un Taller de Producción para la comercialización y así «lo que ganan se lo queden ellos, para que su trabajo tenga rédito».

Habrá un espacio grupal terapéutico «De la Ronda» y un taller de Medios. El espacio Sábados Libres se destinará a la socialización para reunirse en un momento recreativo.

Algunos de los talleres darán inicio el próximo lunes y el resto se iniciará en el mes de abril. Pieroni comentó además se mantiene un contacto con otras entidades a través del Observatorio de Discapacidad como así con la Municipalidad (Dirección de Discapacidad) y otros organismos, para hacer un trabajo global en conjunto.