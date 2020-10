9 de Julio prosigue en Fase 4

Este martes, luego del feriado del día lunes, el gobierno bonaerense dio los detalles de la situación epidemiológica en el distrito. La conferencia de prensa estuvo encabezada por el jefe de gabinete provincial, Carlos Bianco; y el titular de la cartera sanitaria, Daniel Gollan.

En ese sentido, el ministro de Salud, Daniel Gollan, dijo «seguimos viendo una tendencia creciente en el interior. Casi 1.600 casos cada 100 mil habitantes. En el AMBA en su conjunto tenemos 3 mil casos por cada 100 mil habitantes».

«En estas últimas semanas la evolución ha sido la que todos conocemos. Muchas de las ciudades del interior del país han pasado a etapas más rigurosas en cuanto a la circulación de la gente», detalló.

De esa manera, advirtió: «vemos un descenso importante en el AMBA, que está a niveles de los casos que teníamos en los últimos diez días de julio. Bajando la provincia en su conjunto, pero no en una velocidad tan grande porque el interior crece». «Hay un franco descenso progresivo en las últimas semanas», apunto Gollan.

Acciones

«El grueso de las acciones a futuro se están diseñando para el interior por el grueso de su dimensión. En el interior hay menos población pero las distancias para las derivaciones de gestión de camas para que ningún lugar de camas se hace con distancia. La provincia de Buenos Aires va a garantizar que todo ciudadano que necesite una cama, la va a tener», detalló el funcionario provincial.

En tanto, el Jefe de Gabinete provincial dio detalles de la nueva variable a tomar en cuenta por la Provincia para la elección de Fases distritales. A partir de este martes, a las comunas que semanalmente hayan tenido más o menos 10 casos equivalente cada 100 mil habitantes, se suma un estándar de mínima, los que tengan 5 o menos en las últimas dos semanas van a estar en caso 5. La nueva medida es independientemente del tamaño, puede permanecer por ser un volumen manejable.

En cuanto al estado de fase de los distritos se informo según infografia que se puede apreciar en video a partir del minuto 34, muestra a 9 de Julio que prosigue en fase 4 de aislamiento.

En concordancia con los expresado por Axel Kicillof el pasado sábado, Bianco detalló: «Tenemos previsto un esquema gradual, paulatino e intermitente, supeditado a la evolución de los casos que están en fase 3, que tiene que ver con la habilitación de actividades mientras sigan cayendo los casos».

Las medidas para salir a la cancha el próximo 19 de octubre son, siempre con protocolo, los restaurantes, bares, gimnasios, personal auxiliar en casas particulares; obras y construcción (viviendas multifamiliares); y salidas recreativas hasta 10 personas al aire libre con distanciamiento social.

En otros términos, Bianco se refirió a la temporada veraniega. «Estamos trabajando con los municipios y con nuestro ministro, tenemos una reunión con Augusto (Costa) y el viceministro de Salud, Nicolás Kreplak, para definir algunas líneas. Llevamos más de un mes con esta cuestión, no es una situación fácil. Esta semana vamos a tomar definiciones muy claras al respecto porque hay que dar certezas a todos».

«Vamos a trabajar por tener la mejor temporada posible, la mejor temporada posible no va a ser una temporada récord. Argentina no está pasando una situación económica holgada. Seguramente no será una temporada récord», adelantó.